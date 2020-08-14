Tunç Soyer “Dışarı çıkartırım” deyince AKP’liler toplantıyı terk etti! İzmir BB Meclisi karıştı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı 3. Olağan Meclis Toplantısı AKP ve CHP meclis üyelerinin sert tartışmalarına sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasını bölen AKP'li üyelere "Susmazsanız dışarı çıkartırım" deyince AKP'li meclis üyeleri toplantıyı terk etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tunçsoyer #izmirbüyükşehirbelediyemeclisi #izmir #akp #chp #tartışma #belediye #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Tunç Soyer “Dışarı çıkartırım” deyince AKP’liler toplantıyı terk etti! İzmir BB Meclisi...