Tunç Soyer iktidarı yerden yere vurdu! ‘Yok ettiniz!’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde iktidara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İktidarın 20 yılda köylüyü yoksullaştırdığını dile getiren Soyer Erdoğan'ın yerli ve milli sözlerine atıfta bulunarak isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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