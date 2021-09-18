Tunç Soyer: Kirliliği görünce tüylerimiz diken diken oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde tüm dünyada ve Türkiye’de eş zamanlı yapılan “Let’s Do it Türkiye” temizlik hareketine Foça’dan katılarak şehrin sokaklarında çöp topladı. İlçe belediye başkanlarının da yer aldığı farkındalık etkinliğinde konuşan Tunç Soyer “Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde tüm dünyada ve Türkiye’de eş zamanlı yapılan ve dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi “Let’s Do it Türkiye” etkinliğine Foça’dan katıldı.

“Temiz İzmir Temiz Dünya” sloganıyla bugün İzmir’in 30 ilçesinde eş zamanlı olarak yol ve kaldırımların temizlendiğini, denizdeki atıkların toplandığını söyleyen Tunç Soyer, “Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hatırasına saygısızlık. Sonraki kuşaklar için çevreyi kirletmeyi acilen bırakmamız lazım. Bu farkındalığı yaratmak için bu organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve gönüllülerimize çok teşekkür ederim” dedi.

“FOÇA’DA DENİZDEN 132 KG ATIK ÇIKTI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, ilçe belediye başkanları ve eşlerinin katılımıyla yapılan farkındalık etkinliğinde Eski Foça garajından Büyük Deniz Meydanı’na kadar sokaklar temizlendi, çöpler toplandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri ise Eski Foça’yla beraber Cumhuriyet Meydanı’nda da deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse denizden içecek şişelerinden kilimlere kadar çok sayıda atık çıktığını belirterek “Foça’da 132 kilogram malzeme çıkarttık. Cumhuriyet Meydanı’nda çalışma devam ediyor. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek istiyoruz. Temizlik bir çözüm ama asıl olarak kirletmemek gerekiyor” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

Foça’daki temizlik etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile eşi Seçil Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Foça Belediyesi meclis üyeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Ege Orman Vakfı başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Foçalı yurttaşlar ve gönüllüler katıldı.

30 İLÇEDE SEFERBERLİK

İzmir’deki ana arter, meydan ve bulvarların temizliği için aralıksız çalışan ve ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına modern araçlarla destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün “Temiz İzmir Temiz Dünya” sloganıyla dünya ile eş zamanlı bir temizlik seferberliğine imza attı. İzmir’in 30 ilçesinde aynı anda başlayan etkinlikte, yol ve kaldırımlar süpürüldü, atıklar toplandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri ise Eski Foça’da ve Cumhuriyet Meydanı’nda deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. Deniz süpürgeleri ve kıyıdan çöp toplama ekipleri de temiz bir Körfez için yaptıkları rutin temizliği sürdürdü. Toplanan tüm atıklar kayıt altına alınarak, türlerine göre geri kazanımları ya da bertaraf edilmeleri sağlanacak.