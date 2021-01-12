Tunç Soyer o tweeti okuyunca AKP’liler çılgına döndü! Meclis’i terk ettiler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ilk birleşiminde son dönemde yoğunluk kazanan kendisine yönelik suçlamalara değindi. Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin attığı tweeti Meclis'te okuyunca AKP'li vekiller Meclis'i terk etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tunçsoyer #akp #izmir #tartışma #haber #chp #izmirbüyükşehirbelediyesi #canlıyayın #haber #siyaset #politika #yurttaştv
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