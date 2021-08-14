Tunç Soyer: Şimdi değilse ne zaman?

Üst üst meydana gelen doğal afetlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyelerinde iklim birimi olduğunu hatırlatıp, “İklim Bakanlığı” kurulması çağrısında bulundu. Soyer, “Dünyamızın tehdit altında olduğunu her gün yeni bir acıyla tecrübe ediyoruz, doğa unutmuyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üst üst meydana gelen doğal afetlerin ardından ‘İklim Bakanlığı’ kurulması için çağrıda bulundu.

“ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?”

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Tunç Soyer, “İklim Bakanlığı şimdi değilse ne zaman?” sorusunu yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyamızın tehdit altında olduğunu her gün yeni bir acıyla tecrübe ediyoruz, doğa unutmuyor. Bünyemizdeki İklim Daire Başkanlığı vasıtasıyla gelecek nesillere doğayla uyum içinde bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz. “

BELEDİYEDE İKLİM BİRİMİ MEVCUT

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ‘İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi’ başkanlığı bulunuyor. Belediyenin iklim dairesinde, ‘Mavi bayrak koordinasyon birimi’, ‘Hava kirliliği denetim ekibi’, ‘Körfez denetim ekibi’ gibi görevlendirmeler yer alıyor.

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