Tunç Soyer’den hükümete deprem yatırımı çağrısı 

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 115. toplantısında İzmir Afet Acil Eylem Planı’nı masaya yatırdı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda kentin depreme hazırlık ve dirençlilik çalışmaları gündeme alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremden sonra Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarıyla dirençli bir kent yaratmak için çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Soyer, İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısını binaların taraması tamamlandıktan, mikro bölgeleme çalışmaları bittikten ve kentin yeni vaziyet planı somutlaştıktan sonra yapmayı düşündüklerini, ancak yaşanan 6 Şubat deprem felaketinin tüm bu hazırlıkları şimdiden paylaşma zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

“MERKEZİ HÜKÜMETTEN DE YATIRIM BEKLİYORUZ”

İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 10’unu önümüzdeki yıl itibarıyla sadece depreme dirençlilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aktardıklarını duyurduklarını kurul üyelerine de söyleyen Soyer, “Bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu yeterli değil. Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz. Biz bütçemizle sadece bunu yapabiliriz ama aynı zaman diliminde hükümet de bizle çalışırsa bu rakamı ikiye katlamış oluruz” dedi.

“DERS ÇIKARMA VAKTİMİZ GELMEDİ Mİ?”

Soyer, İEKKK’nin de hükümetin de sabit gündem maddesinin deprem olmasını isteyerek, “Kentin dirençli hale gelmesi için ne yapıyorsak hükümet de gündemine bunları alsın. Bizim için en önemli meselelerden birisi deprem. Artık bir şeylerden ders çıkarma vaktimiz gelmedi mi? Neden çocuklarımıza okulda fay hattını, depremle ilgili bilgileri öğretmiyoruz. İlkokuldan itibaren müfredata girmesi gereken bir konu. Türkiye bir deprem bölgesi ve biz halkımızı bilinçlendirerek bu işin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“2000 YILINDAN SONRAKİ YAPILAR YIKILMAZ DİYORDUK YIKILDI”

İEKKK üyelerinden, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “Aslında ülke olarak utanmamız gereken bir süreçteyiz. 2000 yılından sonra yapılan yapıların yıkılmayacağını düşünüyorduk ama yıkıldı. İzmir’e deprem bölgesinden gelen kişi sayısı 50 bin. Mersin’e 250 bin. Mersin’de şu an deprem yok ama yardıma muhtaç il konumunda. Fakat bizi mutlu eden bir konu İzmir’in Türkiye için örnek olacak çalışmalara imza atması oldu. Deprem çalışmalarında da yapacak” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Her şeyi çabuk unutan bir toplumuz. Bu kurulun değişmez konusu deprem olsun. Biz unutmayalım ki çevremize de unutturmayalım” ifadelerini dile getirdi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman da “Yönetmelik herkes için yönetmelik ama denetleme herkes için denetleme değil” dedi.