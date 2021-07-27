Tunç Soyer’den JES tepkisi: Bizi ezip geçemezler

Seferihisar ile Menderes ilçesi sınırlarında kurulması planlanan jeotermal enerji santrali (JES), rüzgar enerji santrali (RES), güneş enerji santrali (GES), enerji entegre ve jeotermal sondaj kuyuları projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun görüşülmesi için düzenlenen halkın katılım toplantısı bölge halkı tarafından protesto edildi. Protestoculara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de destek verdi.

“İLK İŞİMİZ, BU TOPRAKLARI KORUMAKTIR”

“Susma haykır, JES’e hayır”, “Üzüm, incir, zeytin geleceğimiz”, “Burası jeotermal arsası değil, keçilerin merası”, “Zeytinime dokunma” yazılı dövizlerin taşındığı protestoda Başkan Tunç Soyer, yerel yöneticilerin asli işinin, görev yaptıkları toprakları ve onun kültürünü korumak olduğunu belirtti.

Soyer, “İlk işimiz, bu toprakları korumaktır. Çünkü bizim üstlendiğimiz görevler, nöbet görevleridir. Biz nöbetçiyiz. Biz görev süremizin sonunda gideceğiz ama görev süresi içerisinde bize emanet edilen, atalarımızın binlerce yıl boyunca biriktirdikleri değerleri, korumazsak hangi görevi yapmış oluruz? Hangi işi yapmış oluruz? Aslolan, bizden önce de var olup, atalarımızın bize devrettiği bu mirası canla başla korumaya çalışmak. Çünkü bunu yok etmek için, bunun üzerinden kar etmek için, bu toprakları ranta kurban etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Onun için varız” dedi.

“HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ”

Konuşmasında yanlış projelere karşı doğayı ve çevreyi koruyacaklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizi ezip geçemezler, geçirtmeyeceğiz. Haklıyız kazanacağız” diye konuştu. Ancak bu memlekette haklı olmanın yetmediğini, haklı olanların sesinin güçlü çıkması gerektiğini de ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Sonuna kadar yanınızda olacağım ve bu toprakları, atarımızın bize bıraktığı zengin toprakları, buradaki çocuklara tertemiz, pırıl pırıl emanet edene kadar da nöbeti sürdüreceğim” dedi.

“DAHA NE KADAR DAYAK YEMEMİZ LAZIM?”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soyer, pandemiyle doğanın öneminin daha da artığını belirterek, “Daha ne kadar dayak yememiz lazım. Birileri hala paranın, kazanacağı karın, doğadan daha kıymetli olduğunu düşünüyor herhalde. Ama yanlış düşünüyorlar. Halk, topraklarına, atalarının onlara bıraktığı mirasa sahip çıkıyor. Bunu torunlarına, çocuklarına bırakmak istiyorlar. Biz de bunun için elimizden ne geliyorsa

yapacağız” diye konuştu.

“ELLERİNİ ÇEKSİNLER”

Başkan Soyer, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunacak mısınız” sorusuna, “Ellerini çeksinler. Yanlış demiyorum ama başka yerde yapsınlar. Projenin yeri yanlış. Yapsınlar ama burada değil” yanıtını verdi.

Orhanlı vadisinde kurulması planlanan JES, GES, RES enerji entegre ve jeotermal sondaj kuyuları projesi için düzenlenen halkın katılım toplantısı, yurttaşların tepkisi üzerine yapılamadı.

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