Tunç Soyer’den su kesintisi açıklaması: Yarın akşama kadar arıza giderilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soyer, yarın akşama kadar arızanın giderileceğini söyledi.

“YARIN AKŞAMA KADAR ARIZA GİDERİLECEK”

Tunç Soyer, şunları ifade etti:

* Tahtalı Barajı’ndan gelen ana isale hattında, basınç artışı nedeniyle oluşan arızanın giderilmesi için seferberlik ilan ettik.

* Yaşanan sorunun farkındayım.

* Yarın akşama kadar arıza giderilecek.

* Sıkıntının tekrarlanmaması için gerekli yedekleme sistemi çalışmalarını da başlattık.

NE OLMUŞTU?

İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelere su verilemediği açıklanmıştı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığı belirtilmişti.

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