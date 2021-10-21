Tunç Soyer’den üretici kooperatiflerine müjde

Bu yıl 21-24 Ekim tarihlerinde 16. kez düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi törenle başladı. Üretici kooperatiflerine müjde veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İthal bitki ırkları yerine, peyzaja uygun yerli ve doğal türleri üretmeyi tercih eden üreticilerimize bu yıl itibariyle yüzde 25 ön ödemeli alım garantisi veriyoruz” dedi. Soyer, üreticiye alım garantisinin yanı sıra satış garantisi vereceklerini de açıkladı.

Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından bu yıl 16. kez yapılan Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi başladı.

“KURAKLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELEYİ ODAĞIMIZA ALDIK”

21-24 Ekim tarihleri arasında ‘iklim krizinin etkileri hakkında farkındalık yaratmak’ temasıyla düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes Havzası’nın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

* İzmir Tarımı, ülkemiz tarımını ithalat kıskacından kurtararak ihracatçı konumuna getiren bir projedir. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadeleyi odağına alan İzmir Tarımı; ürün deseninin planlanmasından lojistiğe, ürünün işlenmesinden pazarlamasına kadar kapsamlı ve çok yönlü araştırmaları içerir.

* Örneğin süs bitkileri ve peyzajda ithal türler yerine Akdeniz’in doğal bitki ve çalılarının teşvik etmesine karar verdik. Bu tercihi yapmamızın nedeni, bu bitkilerin yıl boyunca hiç sulama ihtiyacı duymaması.

* Böylelikle kısıtlı su kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliği koruyor, aynı zamanda park bahçelerin sulama ve bakım maliyetlerini büyük oranda düşürüyoruz. Bu konuda üretici kooperatiflerimize bir de müjde vermek istiyorum.

* İthal bitki ırkları yerine, peyzaja uygun yerli ve doğal türleri üretmeyi tercih eden üreticilerimize bu yıl itibariyle yüzde 25 ön ödemeli alım garantisi veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi dönüşümde yer almak isteyen tüm üreticilerimizin yanında ve destekçisi olacak.

“İHRACATI ARTIRACAĞIZ”

Alım garantisine ek olarak satış garantisi de vereceklerini ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

* İZFAŞ’ın düzenlediği fuarlar sayesinde, üreticimizi dünyadaki alıcılar ile buluşturmaya devam ediyoruz. Az su tüketen doğal süs ve peyzaj bitkilerini hem alım garantisi hem de ihracat desteği kapsamına alıyoruz.

* Flowera Kesme Çiçek Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarımız, bu konuda atacağımız en önemli adımlardan biri. Öte yandan, İzmir’de ev sahipliği yapmaya hak kazandığımız Botanik EXPO 2026 ile İzmir’in süs bitkileri ihracatını artırmayı hedefliyoruz.

* Tüm bu nedenlerle, peyzaj sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların Türkiye’deki buluşma platformu Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne büyük önem atfediyorum.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda ve her koşulda sizlere desteğinin devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. İhracatımızı artırmak mecburiyetindeyiz.

* Süs bitkileri konusunda üreticimizin çok başarılı performansını tüm dünyaya taşımalıyız.

* İhracatı artırmadığımız takdirde iç piyasada süs bitkileri üreticileri daralıp, küçülüp yok olmaya mahkumdur. Başka yolumuz yok. Dünyaya sizi daha çok tanıtmak istiyoruz.

SARIBAL: BU SERGİ ÇOK ÖNEMLİ, BİR BÜTÜN

İklim değişikliği ve küresel ısınma konusuna değinen CHP Bursa Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi, CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Bu topraklar kutsal. Dünyayı açlık yeniden terbiye etmeye başladı. ‘Toprak yoksa hayat yok’ demeyi becerebilmeliyiz. Çevre bir hayattır. Çevre insanoğlunun tekelinde değildir, dünyanın ve canlılarındır. Süs bitkileri birliğinin yapmış olduğu bu sergi bu anlamda çok önemli” dedi.

ERİŞ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise “Ödemiş kooperatifçiliğin, hayvancılığın, tarımın beşiği. Başkanımız Tunç Soyer’in desteğiyle başarmak istiyoruz. En güzel ürünler sizi burada karşılayacak. Kendi fidanlığımızı kurduk. Başkanımız Tunç Soyer’in ‘Üretici doğduğu yerde doymalı’ sözü var. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Kaymakamımız da zorluklarımızı çözüyor. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

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