Tunç Soyer’e suikast planı: İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İzmir’de 29 kişilik organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Tunç Soyer’e suikast planlandığı ortaya çıktı. Zanlılar İ.K. ve M.Ö’nün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in silahlı saldırıyla öldürülmesi hakkında yaptığı konuşma iddianameye yansıdı.

Gökmen ULU

İzmir’de, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Taşkın Yorulmaz ve örgüt üyesi olduğu belirtilen 28 kişi hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Olay şöyle oluştu: 11 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, söz konusu örgütün kendilerini tehdit ettiği ve zorla borç tahsilatı yaptığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçerek, Taşkın Yorulmaz ve beraberindeki 29 kişiyi takibe aldı.

Polis, 9 Temmuz 2021 günü başlattığı operasyonda dosyada adı geçen 27 kişiyi gözaltına alarak tutukladı.

13 Haziran 2022 tarihinde İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden zanlıların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUNÇ SOYER’İ ÖLDÜRMNE PLANI

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer‘e suikast planlandığı ortaya konuldu. Örgüt üyelerinin teknik takibinde, şüpheliler Ö.M. ile İ.K’nin Tunç Soyer’in silahla vurularak öldürülmesi hakkında yaptıkları para pazarlığı telefon görüşmesine yansıdı. Zanlılar arasındaki konuşmada, Ö.M’nin iddia edilen örgüte katılmak istediği, İ.K’nın da “Tunç Soyer’in kalemi kırıldı. Vurabileceksen” dediği saptandı.

Tapede, suikast teklifini kabul eden Ö.M’nin de cinayet karşılığında 2 milyon lira istediği yer aldı.

SOYER’E SUİKAST KONUŞMASI İDDİANAMEYE GİRDİ

Tüyler ürperten suikast konuşması iddianameye şöyle yansıdı:

Ö.M: Ağabey, beni de yanınıza alır mısınız?

İ.K: Bilmiyorum, bakarız duruma göre ilerleyen tarihlerde.

Ö.M: Hani, aklında olsun ağabey. Gelirim yani hiç.

İ.K: Tamam.

Ö.M: Hiç sessizim, konuşmam kimseyle fazla, ‘Şunu yap’ yaparım, ‘Bunu yap’ yaparım.

İ.K: Adam, adam vurabilir misin adam?

Ö.M: Vallahi vururuz da parasına göre ağabey, bakarız, güzel parası olması lazım, yanlış anlama.

İ.K: Tunç Soyer… Tunç Soyer’in kalemi kırıldı. Vurabileceksen.

Ö.M: Tamam, tamam, kırıldıysa ağabey. Yanlış anlama, bana 2 milyon para versinler, bitireyim.

İ.K: 2 milyon değil, 1 milyon, 1 milyon.

Ö.M: Nakit hemen verecekler mi?

İ.K: Öyle diyorlar, bir bakalım diyorum vakit kazansın.

Ö.M: Tamam, tamam, tamam. Ayarla ağabey nakit. Nakit 1 milyonu benim elime versinler, bir tane de emanet, çözerim ben kendime.

İ.K: Tamam.

Ö.M: Patlatırım parayı aldıktan sonra hani güvenli bir yere bırakırım, anladın mı? Sonuçta gideceğiz, ceza yatacağız ve televizyonlara da çıkacağız yani, işte bu, bu şahıs.

İ.K: Fenomen oldun.

Ö.M: He, aynen. Fenomen, fenomen olacağız, onu da siz yürüteceksiniz ağabeyimiz olarak. Ben yatarım yani işte 8 sene, 6 sene ya da firar gezerim, sorun değil ya, atarız kendimizi.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

İzmir Polisi, suikastın gerçekleşme ihtimalini değerlendirerek iki zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti.

“Kamu görevlisine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınan iki şahıs hakkında, Soyer’e yönelik suikast gerçekleştirileceğine ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Şüpheliler serbest bırakıldı.

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