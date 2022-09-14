Tunç Soyer’i hedef alan Erdoğan’a CHP’den yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a CHP’den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümünde yaptığı konuşma üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı.

“BABASI DA AYNIYDI”

Soyer’i hedef alan Erdoğan, “Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı…” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN YANIT GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt vererek şöyle dedi:

“Erdoğan, Vahdettin ve Damat Ferit savunuculuğu prim yapmayınca Tunç Soyer’in rahmetli babasına dil uzatmış. Amacı yıllar önce kapanmış kardeş kavgasının küllerini harlamak. Birleştirici olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yaparsan yap kardeşliğimizi bozamayacaksın. Başka kapıya!”

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sözlerine atıfta bulunarak, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti” demişti.

Soyer, bu sözleri nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından hedef alındı.

“O SÖZLERİN ALTINA İMZAMIZI ATARIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül kutlamalarında “Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi” sözleri nedeniyle hedef alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “O laf, Tunç Soyer’e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait. O laf, hepimize Atatürk’ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın!” ifadelerini kullanmıştı.

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