Tunç Soyer’in babası Gülen’i mahkum ettirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Cumhuriyet Savcısı Nurettin Soyer, FETÖ’yü mahkum ettiren ilk savcı olarak Türk yargı tarihine geçti.

Gökmen ULU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentin kurtuluşunun 100. yılında yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soyer’in Osmanlı’ya hakaret ettiğini öne sürerek, “Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı” dedi. Soyer, Erdoğan’a Twitter’dan Atatürk‘ün kalpaklı fotoğrafıyla yanıt verdi. Tartışmalar sürerken Soyer’in babası Nurettin Soyer’in kim olduğu merak konusu oldu.

Askeri Savcı Nurettin Soyer, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasını ilk ortaya çıkaran, örgütün elebaşı Fethullah Gülen’i mahkum ettiren ilk savcı olmuştu. Nurettin Soyer’in, Gülen hakkındaki 33 sayfalık iddianamesi, 19 Ağustos 1971’de kabul edildi. Gülen 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak karar Yargıtay’da bozuldu. Yeniden yargılanan Gülen, TBMM‘nin çıkardığı afla cezadan kurtuldu. Gülen bu süreçte 7 ay tutuklu kaldı.

MHP DAVASINA BAKTI

12 Eylül darbesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Soyer, MHP davasında görev aldı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, bu davada suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nurettin Soyer, basın şehidi Uğur Mumcu’nun yakın arkadaşları arasındaydı. Uğur Mumcu, “12 Eylül Adaleti” adlı kitabını Nurettin Soyer’le birlikte kaleme aldı.