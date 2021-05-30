Tunca Nehri'nde su seviyesi yer yer 30 santimetreye kadar düştü

EDİRNE (AA) – Tunca Nehri'nde su seviyesi yer yer 30 santimetreye kadar düşerken, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu.

Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azalması dolayısıyla, Tunca Nehri'nde su seviyesi düştü. Bunun sonucunda, nehir tabanındaki kumlar bazı alanlarda adacık görüntüsünü aldı.

Tunca Köprüsü yakınları, nehrin debisindeki düşüşün en iyi gözlendiği yerlerden oldu. Bu bölgede su seviyesi yer yer 30 santimetreye kadar düşerken, yosunlar ve su altı bitkileri yüzeye çıktı.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi son bir ayda 22 metreküp/saniye geriledi. Son ölçümlere göre nehir 8 metreküp/saniye seviyesinde akıyor.