Tuncay Özkan Hulusi Akar ve Hakan Fidan’a seslendi: Bu zulme son verin!

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde aralarında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun da bulunduğu 6 gazeteci bugün hakim karşısına çıkıyor.

Duruşma öncesi Çağladan Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, HDP Milletvekili Hüda Kaya, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eski CHP’li vekil Barış Yarkadaş ve çok sayıda meslek kuruluşu ve gazeteci katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan yaptığı açıklamada Hulusi Akar ve Hakan Fidan’a seslenerek şunları söyledi:

Bu işi Türkiye’nin başına bela eden Hakan Fidan ve Hulusi Akar’a sesleniyorum; bu utancı devam ettirmek büyük bir zulümdür. Bu zulmün derhal sonlandırılması için gereken adımların bir an önce atılmasını istiyoruz. Masumiyet bir dakika bile cezaevinde kalmamalıdır. Türkiye’ye bu zulmü yaşatmak onların yaşam boyu boyunlarındaki zillet olarak kalacaktır. Zulüm çok büyüdü bunları sonlandıracak şey diyalogdur. Türkiye’nin susadığı şey demokrasi ve özgürlüktür. Derhal arkadaşların serbest bırakılmasını, gazeteciliğin suç sayılmaktan vazgeçilmesini ve Türkiye’de adaletin yargıya teslim edilmesini istiyoruz. Medyası karartılan bir Türkiye akciğerini kaybetmiş demektir, nefes alamaz. Hep beraber ‘Gazetecilik suç değildir’ diyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcıs Muharrem Erkek ise gazeteciler tutuklu iken özgür basından bahsedilemeyeceğini belirterek, “Ülkemizi yönetenlerin bilmesi gereken çok önemli bir şey var; gazeteciler iktidarlara hizmet için değil halka hizmet için görev yaparlar. Bugün 100’e yakın gazeteci içerideyse basın özgür değildir” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da dayanışma çağrısı yaptı ve “Adaletin katledilmesi sebebiyle bir kez daha toplandık. Ülkenin içinde bulunduğu durum içler acısı. Bizler adalete hep beraber bir araya gelebildiğimiz müddetçe kimsenin ötekileştirilmediği huzur dolu bir ülke için dayanışmayı büyütebildiğimiz sürece umudumuz artacak” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise konuşmasında adaletin çığlığını duyurmak için toplandıklarını ifade ederek “Türkiye’de gerçek habercilik tutsak edildi. Tutuklanan gazetecilerin en büyük ortak özellikleri birincisi vatanseverlikleri, ikincisi yolsuzluğa karşı gerçek gazetecilik peşinde koşmaları. Murat Ağırel bir akşamüstü aynı karar içerisinde çelişkiler barındıran gerekçelerle tutuklandı. Başkentte darp edilen baro başkanlarının varlığı adaletin çığlığını göstermektedir. Bizler bugün burada bu çığlığı yansıtmak için toplandık” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da bir konuşma yaparak gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.