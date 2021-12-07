CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
Tuncay Özkan konuşması sırasında AKP milletvekilleri bağırmaya başladı.
Tuncay Özkan "Sarayı yıkarsa gariplerin oyları yıkar" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #tuncayözkan #chp #tbmm #akp #saray #meclistv #tbmmgenelkurulu #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Tuncay Özkan konuştu AKP’li vekiller bağırmaya başladı! “SARAYI YIKARSA GARİPLERİN OYLARI YIKAR!”