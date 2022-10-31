Tuncay Özkan, simitçi tezgahından seslendi: ‘Enflasyon rakamlarınız yalan’

CHP İzmir Milletvekili Özkan, belirli periyotlarla ziyaret ettiği simitçiyle, artan enflasyonu konuştu. Geçen yıldaki fiyatla şu anki fiyatları karşılaştıran Özkan, “Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği sokakta, tezgahlarda halkın sırtında yük olmuş durumda. Millet seçimi bekliyor” açıklamasını yaptı.

Hakan KAYA

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’de sokağa inerek belirli aralıklarla sohbet ettiği Rojhat isimli simitçiyle, artan enflasyonu ve vatandaşın alım gücünü konuştu.

“SİZİN ENFLASYON RAKAMLARINIZ YALAN”

Özkan, simitçi ile 2021 yılının ekim ayındaki fiyat sohbeti ile şimdiki görüşmesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu “Geçen yıl 2,5 TL olan simit bu yıl 5 TL. Bir dilim peynir geçen yıl 2,5 TL idi şimdi 5 TL. 2,5 TL olan boyozun fiyatı da 5 TL’ye yükseldi. Sizin enflasyon rakamlarınız yalan. Hayatın gerçeği sokakta, tezgahlarda halkın sırtında yük olmuş durumda. Millet seçimi bekliyor” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

SİMİTÇİ: VATANDAŞ 2023’Ü BEKLİYOR

Videoda simitçi, ürünlere gelen zamları bir bir açıklayarak “Vatandaş hep bir dua içerisinde, 2023’ü bekliyorlar. Artık zamlara alıştılar. Hep isyandalar ama artık ses çıkarmıyorlar. Kararlılar, 2023’ü bekliyorlar” diye konuştu.

ÖZKAN: İLK SEÇİMDE BUNLARDAN KURTULACAĞIZ

CHP’li Özkan ise simitçiye “Rojhat biliyorsun biz her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. İlk seçimde bunlardan kurtulacağız, ilk seçimde bu zamları vatandaşımızın alım gücüne göre yeniden düzenleyeceğiz. Vatandaşımız sıkıntı çekmeden, her şeyi alıp yeme imkanına kavuşacak” yanıtını verdi.

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