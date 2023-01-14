Tuncay Özkan: Soylu itiraf etti, istifa etmek için ne bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz” açıklamasına tepki göstererek, “Kılıçdaroğlu söylemişti, Soylu itiraf etmiş oldu; ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. İstifa etmek için ne bekliyorsunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabında, kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic’in İstanbul Sarıyer’de gözaltına alınmasını ve kaldığı villanın bahçesinde ceset aranmasına ilişkin, “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz, denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” paylaşımı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün yaptığı açıklamada, “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz” dedi.

Tuncay Özkan

“İSTİFA ETMEK İÇİN NE BEKLİYORSUNUZ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Soylu’nun bu açıklamasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özkan, “Soylu, ‘Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz’ demiş. Kılıçdaroğlu söylemişti, Soylu itiraf etmiş oldu; ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş. İstifa etmek için ne bekliyorsunuz?” (ANKA)