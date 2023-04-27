Tuncay Özkan’dan AKP ve MHP’ye sert sözler





CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün Twitter hesabından bir video paylaştı. AKP ve MHP’nin, partisini sürekli terör örgütü PKK’yla ilişkilendirmesine sert çıkan Özkan, şunları söyledi:

GİZLİ SAKLI HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ

– PKK ile HDP ile hiçbir işimiz yok. PKK ile birlikte olanlar, şeytanla yatağa girenler, çarpılarak çıkanlar onlar. Habur’dan geçişleri biz sağlamadık. Oslo’da görüşmeleri biz yapmadık. PKK ile oturup görüşme yapan biz değiliz. PKK ile oturup anlaşma yapan biz değiliz. Hendekleri kazdıran, Güneydoğu’yu ateş çemberinin içine koyan, Güneydoğu’da insanları birbirine kırdıran biz değiliz. Biz gizli saklı hiçbir şey yapmayız. Biz her şeyi haklın önünde yaparız. Halkın gözünün önünde yaparız.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ BAYRAK VE VATAN

– Bizim ne PKK ile ne HDP ile asla bir ilişkimiz olamaz. Biz gizli hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bizim her şeyimiz açıktır. Biz milliyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği kendine ilke olarak edinen bir partiyiz. Bizden bu topraklarda Kuvayı Milliye’ye, Misak-ı Milli’ye aykırı en küçük bir şey olamaz. Biz kırmızı çizgimiz olarak bayrağımızı ve vatanımızı önümüze koyup, öyle yürüyoruz. Kimse bizden bunun aksine bir şey bekleyemez.

– Biz bu ülkede; Misak-ı Milli’nin de Kuvayı Milliye’nin de tam bağımsızlığın da bölünmez bütünlüğünün de vatanın sahibiyiz. PKK ile HDP ile ilişki konusunda bize söylenen, bize suçlayarak getirilen hiçbir şeyi kabul etmeyiz.

BOŞ ELDİVEN GİBİ FIRLATIP ATARIZ

– HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasal bir parti. O partiyle, diğer partilere nasıl ilişkimiz varsa öyle bir ilişkimiz var. Ancak PKK ile ilişkilendirmek bizi, bize yapılabilecek en ağır hakarettir. Bunu reddederiz. Bunu yapanların yüzüne boş bir eldiven gibi fırlatır atarız. Bizim PKK ile hiçbir işimiz yoktur. PKK ile görülecek hesabımız vardır. Bu kadar net söylüyorum.”