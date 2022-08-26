Tunceli Belediyesi ucuz ekmek satışına başladı: ‘Bir yıl boyunca zam yok’

Tunceli Belediyesi kasasından para harcamadan iş insanları ve vatandaşların desteği ile kurduğu Halk Ekmek fırınını hizmete açarak, ekmeği 3 liradan satışa sunmaya başladı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Ekmeklerimiz 3 liradan satılacak ve yıl boyunca zam yapılmayacak” açıklamasında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

Açılışı yapılan Halk Ekmek Fabrikası açılış törenine Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan vatandaşlara fırından çıkan ekmek ve poğaça ikramında bulunuldu.

“HİJYENİK, SAĞLIKLI VE UCUZ EKMEK HİZMETİ VERİYORUZ”

Ekmek satışının 3 lira olduğunu ve bir yıl boyunca zam yapılmayacağını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şöyle konuştu:

* “Uzun süreden beridir bu çalışmaların tamamında hem ilimizin dışındaki dostlarımız, iş insanları yer almakta. Bugüne kadar belediyemizde hiçbir şekilde buranın bütçesine dair çalışma olmadı. Yurtdışında derneklerin, şahısların, kadınların, gençlerin destek verdiği çalışma. Bugün de o destek devam ediyor.

* Bugün halk ekmekle ilgili yaptığımız çalışmalara onlarca dostumuzun, maya ve kabartma tozundan tutalım birçok destek veriyor. Ülkede ekonomik kriz söz konusu, bu kriz bütün yoksulları, ezilenleri, bütün emekçileri zor durumda bıraktı. Biz ayrım yapmadan herkesin faydalanabileceği hijyenik, sağlıklı ve ucuz ekmek hizmeti veriyoruz.”

“FIRIN ESNAFINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE HİZMETİMİZİ YÜRÜTÜYORUZ“

Karakılçık ve ata tohumlarının da olduğu bir çalışma yürüteceklerini belirten Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Bölgedeki unlarımızla ekmeği çıkaracağız. İhtiyacı olan birçok dostumuza, ailemize ekmek ve günde bir kez yemek desteği verme projemiz var. Bugün fabrikada istediğimiz şekilde ekmek yapabilecek ekibimiz var.

* 7 bölgede büfeler kurduk ve mahallelerde vatandaşlarımız ekmeği rahatlıkla alabilirler. Ekmeklerimiz 3 liradan satılacak ve yıl boyunca zam yapılmayacak.

* Belediyemizin, dostlarımızın ve emekçilerin emeğiyle çalışmamız bu noktalara geldi. İlimizde fırın esnafı da var, onlara zarar vermeyecek şekilde hizmetimizi yürütüyoruz.”

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