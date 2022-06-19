Tunceli Belediyesi’nin tesisi Danıştay’lık oldu

Tunceli’nin merkez Sütlüce köyünde Tunceli Belediyesi ve ilçe belediyelerin ortaklığıyla yapılması planlanan Katı Atık Entegre Tesisinin, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle Mimarlar Odası tarafından Erzincan İdare Mahkemesine açılan dava reddedilmişti. Köylülerin yürütmeyi durdurma kararı için Danıştay’a başvuru yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli Belediyesi ve ilçe belediyelerin ortaklığıyla yapılması planlanan Katı Atık Entegre Tesisinin, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle Mimarlar Odası tarafından Erzincan İdare Mahkemesine açılan dava reddedildi. Açıklanan kararda, tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası risklerin en aza ineceğinin ve hatta sıfırlanabileceğinin açık olduğu vurgulandı.

KÖYLÜLER PES ETMEDİ

Köylüler, Katı Atık Entegre Tesisi yapılmasını engellemek için bu sefer de yürütmeyi durdurma istemiyle Danıştay’a başvuru yaptılar. Serdar Kudat, Hüsnü Menteş, Yusuf Ali Arslan, İmam Çelik, Mustafa Moroğlu, İsmail Kasun ve Şahhaydar Gül tarafından yürütmeyi durdurma istemli Danıştay’a başvuru yapıldı.

“55 BİN AĞAÇ KESİLEREK TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR ORTAYA ÇIKACAK”

Av. Özgür Ulaş Kaplan tarafından hazırlanan dilekçede, “Mahkeme dosyasında mevcut olan bilirkişi raporlarında açık ve net tespitler yapılmasına ve dava konusu projenin mevcut alanda yapımının uygun olmadığı belirtilmesine rağmen, bu tespitlere itibar edilmeyerek davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Orman sahası içerisinde yer alan dava konusu projede ihale aşamasına gelinmiştir. Çok yakın zamanda proje alanında çalışmalar başlayacak ve bilirkişi raporu ile tespit edilen 55 bin ağaç kesilerek telafisi güç zararlar ortaya çıkacaktır. Milli servet olan ve ekolojik önem arz eden ormanların yok edilmesine karşı, ormanları korumak vatandaşların görevi ve hakkıdır. Bu sebeplerle öncelikle Yerel Mahkeme kararı ve dava konusu proje hakkında yürütmeyi durdurma talebinde bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur” denildi.

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