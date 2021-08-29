Tunceli yangını kontrol altına alındı

12 gündür aralıklarla devam eden ve bugün havadan müdahale edilen Tunceli yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Evren DEMİRDAŞ

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Tunceli Valiliği ise, “Hozat ilçemiz Tanzi Deresi üzerinde başlayan örtü yangını ekiplerimizin karadan iş makinaları ve arazözler ile havadan da uçak ve helikopterle müdahalesi sayesinde tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bizzat ilimize gelerek yangını alanda takip eden Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’e ve ekibine, alanda alınteri döken arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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