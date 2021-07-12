Tunceli’de Akşener’i gören yurttaşlar isyan etti! ‘Erdoğan’ı Bahçeli’yi sayma.. Zehir zıkkım olsun!’





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Tunceli'de yurttaşların dertlerini dinledi. Mahalle bakkalında zincir marketlerden dert yanan esnaf geçinemediğini söyledi. Başka bir yurttaşın 'Gençlerimiz hep boşta.. Bir sürü sahibinin en az 200-300 bin TL borcu var.. Süt para etmiyor.. İstanbul'a boğaz yapacağına buraya bir köprü yapsınlar. Bir feribot kaçırsak 2 saat! Bir hastamız olsa.. Yazık günah! Hakkımızı helal etmiyoruz.. Hakkımızı yiyenlere zehir zıkkım olsun!'' ifadelerinden sonra Akşener dertlerini dile getireceğini söyledi. Başka bir yurttaş ise Akşener'e 'Bize Bahçeli'yi Erdoğan'ı sayma! Bu kadar milletin senin etrafında toplanmasının bir sebebi var.. Bir milletvekili.. Erdoğan buraya uğramadı..'' diyerek isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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