Tunceli'de Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden sürücülere MOBESE'den cezai işlem uygulanacak

TUNCELİ (AA) – Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücülere, MOBESE kameralarından cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşan ihlalleri tespit etmek amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kısıtlamanın başladığı saat 19.00'dan saat 24.00'e kadar MOBESE aracılığıyla tespit edilecek araçların seyahat izin belgesi olup olmadığının kontrol edileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Seyahat izin belgesi olmayan araç sahiplerine gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Kamu hizmetinde görevli araçlar ile İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan araç ve kişiler kısıtlamanın dışındadır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım."