Ovacık Kaymakamlığı bölgeye girişleri yasakladı… 28 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haber videoları yayında hemen izle! Son 24 saatte hastalığa yakalananların sayısı 18 Bin 340… 28 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Tunceli’de ormanlar yanıyor… 28 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu