Tunceli'de teröristlerin kullandığı 15 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) – Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttü.
Güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 15 sığınak tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda 5 el yapımı patlayıcı, 2 piknik tüpü, 12 büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, kamera, çanak anten, 10 kilogram un, 10 kilogram şeker, 5 kilogram çay, 5 kilogram salça ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.