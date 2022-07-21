Tunceli’deki festival iptal edildi, protesto yürüyüşü yapıldı

Tunceli’de 20’nci Munzur Kültür ve Doğa Festivalindeki programlar, iki grubun konserine ve bir yürüyüşe izin verilmeyince tertip komitesince iptal edildi.

Tuncelide 21- 24 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 20’nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alacak Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin konserlerine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na uygun olmadığı, Moğultay Mahallesi Sanat Sokaktan Kışla Meydanı’na yapılacak olan yürüyüşe de 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahına uymadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Ayrıca, konserlerin düzenleneceği stadyumun da o tarihlerde bakım ve onarım çalışması olacağı gerekçesiyle uygun olmadığı belirtildi.

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bu kararın ardından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin Seyit Rıza Meydanı’nda kurulacak sahnede konser vereceğini, yürüyüşün de planlandığı şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirileceğini belirten bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından her iki grubun da kentte sahne alacağının paylaşılması üzerine valilik ikinci bir açıklama yaptı. Her iki grup üyelerinin kente girişlerinin 26 Temmuz’da saat 23.59’a kadar yasaklandığını bildirdi.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Bütün bu yaşananların ardından festivalin tertip komitesi, kent merkezinde gerçekleşecek programları iptal etti. Ovacık, Pertek ve Hozat belediye başkanları da kendi ilçelerindeki festival programlarının gerçekleştirileceğini söyledi. Aralarında HDP Milletvekilleri Alican Önlü ve Ayşe Acar Başaran, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Baro Başkanı Kenan Çetin ve tertip komitesi üyelerinin olduğu topluluk, valiliğin konser yasağı ve kısıtlamalarına tepki gösterdi. Sanat Sokağında buluşan grup, Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü.

“SANATIN YASAKLANMASINA KARŞI ÇIKARIZ”

Belediye Başkanı Maçoğlu, programları iptal değil yasaklama olarak gördüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik kitle örgütleriyle birlikte halkın talepleri ve istekleri doğrultusunda yapılır. Yapmış olduğumuz çalışmalar bütün halka danışılarak yapıldı. Bizler önümüze konulan kısıtlı festival programını kabul etmeyiz. Halkımız bunu çok iyi biliyor. Bizler yasaklanan her şeyi kabul etmediğimizi belirttik. Ancak iki grubun yasaklanma tartışması sürüyordu. İki grubun şehre girişi, sonrasında engellendi. Bu çok farklı bir karar ve baskıdır. Biz bütün sanatçıların, sanatın yasaklanmasına karşı çıkarız.” (DHA)