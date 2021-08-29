Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor 

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli’deki orman yangınlarından 3’ünün kontrol altına alındığını, tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak ve 40 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli’deki Hozat-Ovacık özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda 18 Ağustos saat 13.45’te, 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının 3’ünün kontrol altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

– Devam eden diğer yangına 2 helikopter, 1 uçak, işletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 40 personelle bugün de söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

– Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı yangını önlemek adına ekiplerimiz 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zaman içerisinde yangın kontrol altına alınacaktır.