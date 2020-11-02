Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir köy karantinaya alındı

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Alaturka Online
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TUNCELİ (AA) – Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışma ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.

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