Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Tuncer Bulutay yaşamını yitirdi.
Ekonometri ve genel denge kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Bulutay 88 yaşında hayatını kaybetti.
Bulutay’ için 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Mülkiye Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirilecek. Törenin ardından öğle namazını müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze Bulutay’ın vasiyeti üzerine İstanbul’da defnedilecek.
TUNCER BULUTAY KİMDİR?
Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Tuncer Bulutay 1934 yılında Trabzon’da doğdu. 1957’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İktisat ve Maliye Kürsüsü’ne asistan oldu.
Şubat 1983’te 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca öğretim üyeliği görevine son verildi.
Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki kitapları bu alanlarda Türkiye’de yayımlanan ilk yapıtlardır.