Tünelin ucu karanlık

Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi verilen Avrasya Tüneli’nde yaklaşık 8 milyon aracın parasını ödemek yine vatandaşa kaldı. Avrasya Tüneli için verilen araç garantisi nedeniyle 2018 yılında işletmeci firmaya 155 milyon lira ödenirken, 2019 yılı için bu tutar 177 milyon lira olacak. 2020’de ise yaklaşık 300 milyon liralık bir faturanın çıkması bekleniyor.

Yap-işlet-devret projeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde 2019 yılında araç geçişlerinde büyük düşüş yaşanmış ve Hazine işletmeci firmalara daha büyük tutarlar ödemek durumunda kalmıştı.

TABLO DEĞİŞMEDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, 2019’da Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki araç sayılarının düşmesi ile Hazine’nin 2 milyar 735 milyon lira ödemek durumunda kaldığını belirtti. Akar, “2019’da 17 milyon 271 bin araç geçişi sağlandı ve 2018 yılında geçiş yapan araç sayısı ile aynı düzeyde kaldı. Yıllık 25 milyon 125 bin araç garantisi verilen Avrasya Tüneli’nde 8 milyon aracın ödemesi yine Hazine’ye yüklendi” dedi.

Milletin cebinden 3 milyar lira çıkacak

Dolar kuruna göre belirlenen köprü ve tünel geçiş ücretlerine bu yıl yüzde 50’nin üzerinde zam geldiğini belirten Haydar Akar, Hazine’nin ödemesi gereken tutarların katlanacağına dikkat çekti. Avrasya Tüneli’nde geçen yıl 23 lira olan geçiş ücretinin yüzde 56 zam ile 36 lira olduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

“Yıl sonundaki fatura yaklaşık 300 milyon lira olacak ve Hazine’ye kesilecek fatura da 2 kat artacak. ‘Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak diyenlerin, sadece 3 proje için 1 yılda ödeyecekleri 3 milyar lirayı açıklaması gerekir. 2019 yılında Osmangazi Köprüsü için 6 milyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 36 milyon ve Avrasya Tüneli’nden de 8 milyon aracın bedelini Hazine ödemek durumunda kaldı.”