Tunus açıklarında 11 sığınmacı kurtarıldı

TUNUS (AA) – Tunus Sivil Savunma ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları sırada tekneleri batan 11 Tunuslu sığınmacıyı kurtardı.

Safaks ilindeki Sivil Savunma Birimi Müdürü Murad el-Muşri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu 18 sığınmacının bulunduğu balıkçı teknesinin gece saatlerinde Safaks ilinin Tıyne ilçesi açıklarında battığını belirtti.

Teknenin batması üzerine sivil savunma ekiplerinin 11 kişiyi kurtardığını, 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de kayıp olduğunu aktaran Muşri, teknenin kaptanı ve yardımcısının ise kaçtığını ifade etti.

Muşri, kaybolan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Resmi rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.