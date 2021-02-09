Tunus Cumhurbaşkanlığı, kabine değişikliğini incelemek üzere idari mahkemeyi görevlendirdi

TUNUS (AA) – Tunus İdari Mahkemesi, cumhurbaşkanlığının talebi üzerine son kabine revizyonunun yasal uygunluğu konusunu incelemeye aldı.

Başkent Tunus İdari Mahkeme Sözcüsü İmad el-Gabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus cumhurbaşkanlığının son kabine değişikliğine ilişkin anayasadaki bazı maddelere yönelik mahkemeden bilgi istediğini söyledi.

İdari mahkemenin söz konusu durumun yasal zemini incelemek için birimleri bulunduğunu paylaşan Gabri, incelemenin sonunda mahkemenin cumhurbaşkanlığına bir görüş beyan edeceğini aktardı.

Tunus'taki anayasanın ilgili maddesine göre, hükümet veya diğer devlet kurumları yasal uygunluk konusunda bilgi veya inceleme yapmak üzere mahkemeye başvurabiliyor. Ancak, mahkemenin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

– Tunus'ta devletin zirvesinde çekişme

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesinde 25 bakanlığın 11'inden değişikliğe gittiği kabine revizyonunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce, değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu.

Meşişi, kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı ancak Cumhurbaşkanı Said, yeni bakanların anayasa gereği göreve başlaması için şart yemin törenine çağırmadı.

Said'e yeni bakanların anayasa yemini etmeleri için bir tarih vermesi yönündeki talebini cumhurbaşkanlığına yazılı olarak ilettiğini geçen hafta paylaşan Başbakan Meşişi, "cumhurbaşkanlığının bu tutumunu devletin işleyişini kesintiye uğratmak" şeklinde nitelemişti.

Cumhurbaşkanı Said, kabine revizyonu konusunda tavrında ısrarcı olduğunu krizin aşılması için diyalogun ancak "kendisinin halka verdiği sözlerin ihlal edilmeyeceği" şartıyla başlayabileceğini paylaşmıştı.

Başbakan Hişam el-Meşişi, İlyas Fahfah hükümetinin temmuz ayında istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevlendirilmişti. Meşişi, bunun ardından teknokratik bir hükümet kurmuş ve parlamentodaki siyasi partilerle iş birliğinin ardından meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanlığına bağımsız olarak adaylığını koyan Kays Said'in kendisinin göreve getirdiği Meşişi ile, parlamentodaki ittifakları, yetki alanları gibi başlıklar üzerinden uzun süredir arasının açık olduğu yerel basında sıkça yer almıştı.