Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi Kovid-19'a yakalandı

TUNUS (AA) – Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cerendi'nin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Cerendi, Twitter hesabından, "Sağlık protokollerine uymama ve tüm tedbirlere bağlı kalmama rağmen bugün yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." açıklamasını paylaştı.

Bakan Cerendi paylaşımında, "Hastalığın şiddetli belirtileri var. Allah'tan dileğim herkesin korunması. Son dönemde bana yöneltilen eleştirilere rağmen, bu durum ülkemin insanlarının bu salgından korunması için aşı temini konusunda daha ısrarcı olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.