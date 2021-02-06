Tunus, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 13, Cezayir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 1064 kişide virüs tespit edildiği, 1742 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 7 bin 162'ye, vaka sayısının 216 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısının da 172 bin 885'e yükseldiği ifade edildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi, 587 kişi enfekte oldu, 619 kişi iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 8 bin 381'e, vaka sayısı 474 bin 966'ya yükseldi, 453 bin 921 kişi sağlığına kavuştu.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 223 vaka tespit edildiği, 178 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2 bin 911'e, vaka sayısının 108 bin 852'ye, iyileşen sayısının 74 bin 508'e yükseldiği bildirildi.