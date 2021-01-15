Tunus, Fas ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 63, Fas'ta 44, Mısır'da 59 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 63 yeni vefat yaşandığını ve 2 bin 327 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 478'e yükselirken, hasta sayısı da 170 bin 895'e çıktı. Hastalığa yakalananlardan 1835'inin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı da 124 bin 610 oldu.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 44 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1279 kişinin enfekte olduğu, 1889 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 854'e, vakaların 456 bin 334'e, iyileşenlerin sayısının 431 bin 167'ye ulaştığı bildirildi.

– Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 1022 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8 bin 421'e, vaka sayısının 153 bin 741'e yükseldiğini belirten bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 121 bin 72'ye ulaştığını bildirdi.