Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 56, Irak'ta 26, Ürdün'de 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 56 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1324 kişinin hastalığa yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 398'e, virüse yakalananların 338 bin 853'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 298 bin 855 olduğu kaydedildi.

– Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 718 yeni vaka tespit edildiğini, 3 bin 249 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 16 bin 267'ye, vaka sayısının da 1 milyon 181 bin 698'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 94 bin 140 oldu.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 12 kişinin vefat ettiği, 842 yeni vaka kaydedildiği, 418 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 407'ye, vaka sayısının 733 bin 198'e, iyileşenlerin sayısının da 712 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.