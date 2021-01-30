Tunus, Lübnan, Ürdün, Fas ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 81, Lübnan'da 61, Ürdün'de 23, Fas'ta 13, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 81 kişinin daha öldüğü, 1438 yeni vaka tespit edildiği, 1705 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece ülkede toplam can kaybının 6 bin 680'e, vaka sayısının 207 bin 468'e, iyileşenlerin sayısının da 156 bin 160'a ulaştığı belirtildi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 631 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 402 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, vefat sayısının 3 bin 31'e, vakaların 298 bin 913'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 178 bin 472'ye yükseldiği kaydedildi.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 23 kişinin daha hayatını kaybettiği, 641 kişinin enfekte olduğu, 957 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 304'e, vakaların 325 bin 674'e, iyileşenlerin sayısının da 313 bin 551'e yükseldiği ifade edildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 701 yeni vaka tespit edildiği, 762 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 259'a, vaka sayısının 470 bin 691'e, iyileşenlerin sayısının da 448 bin 628'e ulaştığı ifade edildi.

– Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 325 yeni vaka tespit edildi, 196 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 888, vaka sayısı 107 bin 122, iyileşenlerin sayısı da 73 bin 212 oldu.