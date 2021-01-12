Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, halkın artık özgürlüğü değil, ekonomik kazanımları önemsediğini açıkladı

TUNUS (AA) – Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus halkının artık özgürlüğü değil, ekonomik kazanımları önemsediğini söyledi.

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi ve Strateji ve Diplomasi Çalışmaları Merkezi, 14 Şubat 2011 devriminin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'ta bir sempozyum düzenledi.

Sempozyumda konuşan Gannuşi, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorun ve krizlerin, Tunus devriminin gerçekleştirdiği en büyük başarı olan özgürlüğü olumsuz etkilediğini söyledi.

Gannuşi, "Halk artık bu başarıyı (özgürlüğü) önemsemez oldu. Halk, devletin kriz koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ekonomik ve sosyal kazanımlardan başka bir şey istemez hale geldi." dedi.

Arap dünyasındaki fırtınalara ve oralarda azalan özgürlüklere rağmen devrimin meşalesini bugüne kadar korumanın kolay olmadığını belirten Gannuşi, halkı özgürleştirdiği, despotluğu ortadan kaldırdığı ve baskıcı bir rejimi devirdiği için bugün devrimi kutladıklarına işaret etti.

Taleplerinin yüksek olması dolayısıyla halkın devletten güçlü hale geldiğini belirten Gannuşi, devlete bel bağlamanın halk için bir yük haline geldiğini ve kendini rahatlatması gerektiğini ifade etti.

Gannuşi, devletin hatasının, ikili parlamenter-başkanlık sistemi olduğunu ve tam bir parlamenter sistem kuramamasının yönetimi idare etmede gerçek bir zorluk çıkardığını kaydetti.

Eski Kültür Bakanı Mehdi Mebruk da devrimin üzerinden 10 yıl geçmesinden sonra devlet ve toplum arasında ciddi bir kopma ortaya çıktığını söyledi.

Mebruk, devletin, önceki yıllarda ülkeyi saran ve durmayan sosyal taleplere cevap vermede çaresiz ve zayıf kaldığını ifade etti.