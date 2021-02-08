Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 52, Lübnan'da 54 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 52 kişinin daha hayatını kaybettiği, 910 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 214'e, vaka sayısının 217 bin 86'ya, iyileşenlerin sayısının da 173 bin 862'ye yükseldiği kaydedildi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 54 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 81 kişi koronavirüse yakalandı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 616'ya, vaka sayısı 319 bin 917'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 206 bin 523'e yükseldi.