Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Tunus'ta 119, Lübnan'da 27 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1729 yeni vaka tespit edildiği, 2812 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığa şimdiye kadar 305 bin 313 kişinin yakalandığı, 10 bin 563 kişinin yaşamını yitirdiği, 255 bin 870 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, salgın nedeniyle son 24 saate 27 kişi öldü, 1478 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede hastalığa toplam 524 bin 241 kişi yakalandı, bunlardan 455 bin 115 kişi iyileşti, 7 bin 224 kişi ise vefat etti.