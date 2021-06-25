Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 88, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 88 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 951 kişinin enfekte olduğu ve 1764 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade edildi.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 582 yeni vaka tespit edildiği, 343 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 9 bin 703'e, vaka sayısının 748 bin 685'e, iyileşenlerin sayısının da 732 bin 475'e çıktığı aktarıldı.