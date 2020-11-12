Tunuslu futbol takımı, federasyon kararına tepki olarak İtalya'ya “toplu düzensiz göç” protestosu düzenledi

TUNUS (AA) – Tunus Futbol Federasyonu (FTF) tarafından faaliyetleri bir yıllığına askıya alınan CS Chebba (Şabbe) Kulübü taraftarlarından yüzlerce kişi federasyon kararını protesto için İtalya’ya "toplu düzensiz göç" başlattı.

Tunus'un güneyindeki El-Mehdiye kentinden büyük 10 balıkçı teknesi ile aralarında oyuncu ve yöneticilerden 150 kişinin de bulunduğu yüzlerce kişi federasyonun kulüp ile ilgili kararını protesto için İtalya’ya doğru yelken açtı.

FTF, 17 Ekim'de, yeni sezon başvuru dosyasını tamamlamadığı için, takımın faaliyetlerini askıya alma ve 2020-2021 müsabakalarına katılmaktan men etme kararı almıştı. Karara tepki olarak Şabbe kentinde genel grev başlamıştı.

Tunus Ulusal Muhafızları'na bağlı donanma birlikleri de limandan ayrılan teknelere eşlik etti.

CS Chebba Kulübü yöneticilerinden Salih Şerafeddin, basına yaptığı açıklamada, federasyon tarafından verilen kararı protesto etmek için bu adımı attıklarını belirterek, kararın düzeltilmesi için Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın müdahale etmesini beklediklerini ifade etti.

Şerafeddin, yetkililerin isteklerine yanıt vermemesi durumunda, "İtalya kıyılarına yelken açmaya devam edeceklerini." kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, Şabbe kentinden yüzlerce taraftarın büyük balıkçı tekneleriyle toplu bir şekilde El-Mehdiye sahilinden İtalya'ya doğru çıktığı görünüyor.

CS Chebba Kulübü Destek Koordinasyon Sözcüsü Vehib Garsallah, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, kararın iptal edilmemesi durumunda Şabbe kenti sakinlerinin İtalya'ya toplu göç başlatacağını, bu bağlamda şu ana kadar 1943 kişinin göç edecekler listesine adını yazdırdığını ifade etmişti.