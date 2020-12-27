Tunus'ta 41 kişi daha Kovid-19'dan öldü

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1652 yeni vaka tespit edildiği, 1088 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 426'ya, vaka sayısı da 130 bin 130'a, iyileşen kişi sayısı ise 98 bin 429'a ulaştı.

– Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm ve iyileşenlere ilişkin bilgi vermezken kentteki hasta sayısının 554 artarak 38 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

Daha önce Bakanlıktan yapılan açıklamada toplam vefat sayısının 323 olduğu bildirilmişti.

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