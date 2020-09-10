Tunus'ta Merzuki'nin başkanlığındaki konsey: Arap Birliği ölü bir yapı

İSTANBUL (AA) – Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Baharı Devrimlerini Savunma Konseyi, İsrail ile normalleşmeyi kınamayı reddeden Arap Birliğinin "ölü bir yapı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliğinin böyle bir tutum içine girmesinin, "işbirlikçi Arap diktatörlerin yönetimi altında olmasından", ve "halklarının değer ve taleplerinden uzaklaşmasından" kaynaklandığı belirtildi.

Arap Birliğinin, uluslararası güçlerin Filistin davasının tasfiyesi için dayattığı politikaları uygulayan bir araç haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Arap Birliği ölü bir yapı. Akıllarda ve kalplerde bitti. Düzelmesi ve yeniden hayat bulması için de hiç umut yok." ifadeleri kullanıldı.

Müslümanlara Arap Birliğine alternatif olarak, aşamalı bir şekilde Arap Halkları Birliği kurulması için çaba sarf etme çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkının haklarının savunulması ve İsrail'le her türlü normalleşmeye karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.