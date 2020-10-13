Tunus'ta sanatçılar Kovid-19 nedeniyle kültürel faaliyetlerin durdurulmasını protesto etti

TUNUS (AA) – Tunus'ta sanatçılar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı bazı illerdeki gece sokağa çıkma yasağı ve kültürel faaliyetlerin durdurulması kararını protesto etti.

Müzik Sanatçıları Sendikası'nın çağrısı üzerine "Gücümüz Birliğimizde" sloganıyla başkent Tunus'taki Başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteride, kısmi sokağa çıkma yasağı ve kültürel faaliyetlerin durdurulması kararına tepki gösterildi.

Sokağa çıkma yasağı karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, yeniden iş başı yapılmasını ve bir an önce yasağın kaldırılmasını talep etti.

Müzik Sanatçıları Sendikası Başkanı Mahir el-Hemami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en önemli taleplerinin sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması ve işlerine geri dönmek olduğunu söyledi.

Hükümetin aldığı kararlar nedeniyle salgın döneminde sanatçıların maddi zorluklar yaşadığına işaret eden Hemami, ekonomik, sosyal ve mesleki haklarının tek garantisi olan ve kamuoyunda "sanatçılar yasası" olarak bilinen tasarının Meclis'ten geçmesini istediklerini ifade etti.

Hemami ayrıca, yeni Kültür Bakanı'nın bir an önce belirlenmesini ve Kültür ile Turizm bakanlıklarının "birleştirilmemesini" istediklerini vurguladı.

Tunus yönetimi, 5 Ekim'de gösterileri ve umuma açık kültür-sanat sergilerini durdurma kararı almış, özel ve kamu kültür kurumları içindeki faaliyetlerin ise sürdürülebileceğini duyurmuştu. Ülkede 8 Ekim'de aralarında başkentin de bulunduğu 4 il için gece sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Başbakan Hişam el-Meşişi, 6 Ekim'de Kültür Bakanı Velid ez-Zeydi'yi Kovid-19 salgınıyla ilgili kararalara karşı çıktığı gerekçesiyle görevinden alarak yerine vekaleten Turizm Bakanı Habib Ammar'ı görevlendirmişti.

Kültür Bakanlığı kısa süre önce "sanatçılar yasası" adıyla 6 bölüm 41 maddeden oluşan bir taslak hazırlamıştı.