Siyasi krizin sürdüğü Tunus’ta siyasi parti temsilcisinin televizyon programlarına katılması ve televizyon binalarına girmesi yasaklandı.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı kararıyla temmuz ayında meclisin feshedildiği Tunus’ta tüm siyasi partilere televizyon yasağı geldi.

Reuters’a konuşan ülkedeki gazeteciler sendikasının başkanı Mehdi Jlassi, son yasakla hiçbir siyasi parti temsilcisinin televizyon programlarına katılamayacağını, hatta televizyon binalarına dahi giremeyeceğini söyledi.

Jlassi, bu kararın ülkedeki basın özgürlüğü açısından ciddi bir geri adım olduğunu kaydetti.

Arap Baharı’nın çıkış noktası olan Tunus’ta 2011’deki devrim sürecinden bu yana böyle bir adım atılmamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, temmuz ayında başbakanı görevden alıp meclisi feshetmesinin ardından muhaliflerin “darbe” suçlamasının hedefi olmuştu.

Said, geçen ay yaptığı açıklamada, 25 Temmuz 2022’de hükümet sistemi değişikliği için anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Said’in kararları, ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ülkede demokratik sistemin geleceğine ilişkin endişelere yol açıyor.

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