Tunus’taki darbe değil Siyasal İslamın sonudur





Tıpkı Mısır'da olduğu gibi bugün de Tunus'ta olanlara dünyada sadece AKP iktidarı "Darbe" diyor. Oysa Tunus'taki darbe değil demokrasi, hukuk, özgürlükler katili olan Siyasal İslamın bitirilmesi ve gömülmesidir. Ancak iktidar bunun kendi başına da geleceği endişesi içinde tamamen yine içe dönük propaganda yapmaktadır.

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