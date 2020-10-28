Tunus'taki Zeytune Camisi Şeyhleri, Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu

TUNUS (AA) – Tunus'taki Zeytune Camisi Şeyhleri, Müslüman halklara, "Paris hükümeti, Müslümanlara ve kutsallarına yönelik defalarca işlediği suçları ve saldırıları için özür dileyinceye kadar" Fransız mallarını ve şirketlerini boykot etmesi çağrısında bulundu.

Zeytune Camisi Şeyhlerinin yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürün yayınlanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları şiddetle kınandı.

Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine, Hazreti Muhammed'e ve kutsallara yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, hukukçular ve avukatlardan da yasal yollarla uluslararası mahkemelerde İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu tür saldırılara karşı koymaları istendi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.