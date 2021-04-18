Tunus'un incisi Eski Binzert Limanı, tarihi dokusuyla turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor

TUNUS (AA) – SAAD EL-CELASİ/MURAD ED-DELACİ- Tunus'un incisi olarak adlandırılan tarihi Binzert Limanı, kıyı boyunca uzanan rengarenk evleri, iki yakasına simetrik dizilmiş balıkçı tekneleri ve tarihi hisarlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekiyor.

Akdeniz'deki konumuyla stratejik öneme sahip ve birçok medeniyetten izler taşıyan Binzert kentinde bulunan kadim Binzert Limanı tarihi dokusu ve renkli manzarasıyla turistlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.

Başkent Tunus'a 65 kilometre uzaklıktaki Binzert'te bulunan limanın girişinde yer alan ve tarih boyunca liman güvenliğini sağlamış "Kasaba" ve "Kusaybe" hisarlarının inşa tarihi, bölgede Abbasilerin hakim olduğu 9. yüzyıla kadar uzanıyor.

– Liman, şehrin nabzının attığı yer olarak bilinirdi

Akademisyen Ali Ayet Meyhub, limanın tarihine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Binzert Limanı'nın ilk oluşumu ile ilgili iki farklı rivayet olduğunu; ilkinin limanın tarih öncesi dönemde kaya kütlelerinin kırılmasıyla tabii oluşumunu tamamladığı şeklinde olduğunu söyledi.

Meyhub, kaynaklarda geçen limanın oluşumu ile ilgili ikinci bilginin ise M.Ö. 309'da Antik Yunan döneminde Sicilya Kralı Agathocles tarafından kentin işgal edilmesinin ardından limanın kazılarak etrafına surların inşa edildiği yönünde olduğunu dile getirdi.

Tarihi limanın 1895'te yeni limanın açılmasına kadar Binzert Gölü ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan unsur olduğunu kaydeden Meyhub, 19. yüzyılın sonlarına kadar bölgenin ekonomik ve ticari faaliyetlerin merkezi konumunda olduğunu aktardı.

Tarihi süreçte tüm ticari, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin limanı çevreleyen Eski Şehir bölgesinde şekillendiğini aktaran Meyhub, "Liman şehrin nabzının attığı yerdi. Binzert'te yaşayan ailelerin büyük bir kısmı balıkçılıkla geçinirdi. Şehir pazarlarının çoğu; aktarlar, kasaplar, demirciler çarşıları bu limanın etrafında yoğunlaşırdı." ifadelerini kullandı.

Binzert Kentini Koruma Derneği Başkanı Muhammed el-Habib Migdad da limanın turistik bir cazibe merkezi ve şehrin tarihinin aydınlatıcı noktası olduğunu dile getirdi.

Migdad, liman etrafındaki Eski Şehir'in surları ve liman girişinin kuzey ve güney yakasındaki Kasaba ve Kusaybe hisarlarının birçok medeniyetten izler taşıdığını, kentin tarihi ve sanatsal dokusunu yansıttığını ifade etti.

Bölgede tarihi Kusaybe Camii ve Eski Şehir Camiinin yer aldığını kaydeden Migdad, bu camilerin İslam medeniyetinin Kuzey Afrika'ya ve özellikle Binzert şehrine geldiği ilk döneme kadar uzandığını aktardı.