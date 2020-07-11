Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor

TUNUS (AA) – Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde, Libya sınırında bir gencin kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi bugün de protesto edildi.

Tatavin iline bağlı Libya sınırı yakınındaki Ramada kentinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, gencin öldürülmesine tepki gösterdi. Göstericiler, olayın soruşturulması ve suçluların yargılanmasını istedi.



Eyleme katılan Velid Abdulmevla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta ilk kez bir gencin öldürülmediğini, 10 yıldır bu tür şeylerin yaşandığını belirterek, hükümetten bu gibi vakaları engellemesini istediklerini aktardı.

Görgü tanıkları, 7 Temmuz'da söz konusu gencin askerlerin açtığı ateşle öldüğünü belirtirken, Tunus Savunma Bakanlığı, ordunun şüpheli hareketlere karşı güç kullandığını belirtiyor ancak ölü konusuna değinmiyor.

Tatavinliler, dün de gencin öldürülmesini protesto için gösteriler düzenlemişti.

Ramada kenti sakinlerinin çoğu, yaşadıkları bölgede yeterli geçim kaynağı bulunmaması nedeniyle ailelerinin geçimini Libya sınırında ticaret yaparak elde etmeye çalışıyor.



Tatavin'de yaklaşık 20 gündür gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.